Kein Platz für den vorgeschriebenen Corona-Abstand in oberösterreichischen Öffis: Seit dem Schulstart am Montag gleichen sich die Bilder in (Schul-)Bus, Bahn und Straßenbahn. Drängelnde Schüler an den Haltestellen, jeder will einen Platz ergattern. „Wir stecken dann wie die Sardinen im Zug“, erzählt eine 18-Jährige. Beim OÖ Verkehrsverbund hofft man auf Entspannung durch den Nachmittagsunterricht.