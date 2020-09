Die Klagenfurter Herbstmesse findet jährlich statt, doch so viel Abwechslung wie heuer gab es noch nie. In Halle 4 werden Schmankerln aus Österreich, aber auch natürlich aus dem ganzen Alpe-Adria-Raum angeboten. Von zahlreichen Käsehändlern über Fleischspezialitäten bis hin zu Ölen werden hier Waren angeboten. Jeder der Wert auf sein Essen legt, muss diese einzigartige Halle besuchen. Als Draufgabe hat auch Radio Kärnten ihr Studio in dieser Halle aufgebaut. Es ist beinahe unmöglich, ohne etwas zu essen, aus dieser Halle zu gehen.