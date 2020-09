Mit einer Horde an Journalisten im Schlepptau besuchte der Minister mehrere Geschäfte - „gereist“ wurde in öffentlichen Verkehrsmitteln. In dem Fall per U-Bahn. „In den Garnituren gibt es nur selten Probleme. Aber in den Stationen müssen wir regelmäßig auf das Tragen der Masken hinweisen“, erklärt ein Security-Mitarbeiter der Wiener Linien.