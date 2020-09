Ein Nichtantreten kam nicht infrage. Das hätte „eine höhere Geldstrafe“ zur Folge gehabt: „Und die können wir uns in diesen Zeiten absolut nicht leisten“, so Ristow. Am Ende hieß es 0:37! In den ersten zehn Minuten fielen bereits sechs Treffer. Es war zudem ein Spiel ohne Fouls oder Freistöße. „Es hat nie einen offiziellen Antrag für Spielverlegung gegeben. Nur die Trainer haben kommuniziert“, meinte Holdenstedter Abteilungsleiter Charly Krug nach einem der wohl kuriosesten Spiele aller Zeiten.