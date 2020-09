Für FPÖ-Chef Markus Abwerzger sind die schlechten Ergebnisse außerdem Zeichen des „Versagens der grünen Umweltlandesrätin“ Ingrid Felipe. Es stelle sich gar die Frage über die „Daseinsberechtigung der Grünen“ allgemein, die seit „sieben Jahren am Futtertrog der Macht“ stünden, und trotzdem „passiert nichts“, so Abwerzger in einer Aussendung.