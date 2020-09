Eine wichtige Rolle ist Sabitzer auch in den Nations-League-Spielen des ÖFB-Teams im Oktober in Nordirland (11. Oktober) und Rumänien (14. Oktober) zugedacht. Eine Woche später startet er mit Leipzig in die Champions League. Dort war der Red-Bull-Club beim Finalturnier im August erst in der Vorschlussrunde an Paris Saint-Germain (0:3) gescheitert.