Die Corona-Pandemie hat auch den Bergsteiger-Tourismus in der Himalaya-Region gestoppt. Die nepalesische Regierung hatte nämlich den Mount Everest und andere Berge in der Region kurz vor der Hauptsaison im Frühling dichtgemacht. Nun sind die Pforten für ausländische Gruppen wieder geöffnet. Die erste Bewilligung für eine Besteigung hat ein Prinz aus Bahrain erhalten. Er und 17 weitere Abenteurer sind am Mittwoch in Nepal gelandet.