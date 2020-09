In weiten Teilen des Landes geht es strahlend sonnig durch den Dienstag, oft tauchen wieder nur ein paar dünne Schleierwolken weit oben am Himmel auf. Einige Quellwolken bilden sich in den Bergen, wobei diese großteils harmlos bleiben. In den Tauern sowie vereinzelt in der Arlbergregion sind aber einzelne gewittrige Schauer am Nachmittag möglich. Der föhnige Wind weht in den Bergen sowie im östlichen Flachland zeitweise lebhaft aus südlichen Richtungen. Acht bis 16 Grad erreichen die Früh-, 21 bis 27 Grad die Tageshöchsttemperaturen.