Während Kardashian gerade das Ende ihrer Mega-Show „Keeping Up With The Kardashians“ bekannt gegeben hat, soll West sich auf seiner Farm in Wyoming vor ihr verkriechen. Vor einigen Wochen hatte er unter Tränen bei seinem Wahlkampfauftakt für eine Kandidatur als US-Präsident öffentlich gemacht, dass er Kardashian einst zwingen wollte, das erste gemeinsame Kind North abzutreiben.