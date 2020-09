Im Einklang mit Gesundheitsexperten und den Verantwortlichen in der Stadt Wien sei der Veranstalter überzeugt, mit diesem Termin eine verbesserte Covid-19 Gesamtsituation vorzufinden und einen großen Marathon in Wien veranstalten zu können. Auf der VCM-Homepage heißt es: „Wir wollen ein Event durchführen, das ein mitreißendes Erlebnis bietet und die Teilnehmer und Zuschauer begeistert, wie wir es aus 2019 und den Jahren davor kennen. Die Verlegung in die zweite Jahreshälfte 2021 ist die ehrlichere Antwort auf die schwierige Situation und bringt mehr Verlässlichkeit und Planungssicherheit für alle Beteiligten.“