Sind Sie genervt vom Maske-Tragen? Dann sind Sie wahrscheinlich nicht alleine. Die Maske schützt uns und andere zwar vor Ansteckung durch Niesen, Husten und Sprechen, doch sie schränkt uns in vielerlei Hinsicht auch ein. Das Atmen fällt schwerer, bei Brillenträgern läuft die Sehhilfe ständig an, Lippenstift und Make-up bleiben an der Maske kleben. Zwar sind diese Umstände alle nebensächlich, wenn es um die Gesundheit der Bevölkerung geht, doch sorgen sie auch dafür, dass immer mehr Menschen wieder auf die Maske verzichten. Das „unter dem Kinn tragen“ wird wieder populärer, die Infektionsrate steigt.