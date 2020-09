Diese neue Methode heißt transkranielle Pulsstimulation (TPS). Im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit an der Universität gelang es, die Gedächtnisleistung der Studienteilnehmer nachweislich zu verbessern. Diese Technik bietet nun der Wiener Orthopäde und Stoßwellenspezialist Dr. Matthias Geisler auch außerhalb der klinischen Arbeiten an. Dr. Geisler über die Therapie: „TPS ist eine Weiterentwicklung der seit Langem bekannten und vor allem im orthopädischen Bereich sehr erfolgreichen Stoßwellenbehandlung. Allerdings funktioniert TPS schmerzfrei - es wird ein Schallwellengerät an den Kopf angesetzt und sendet einen Aktivierungspuls aus. Jeder Impuls (zwischen drei und fünf Millimeter breit und drei Zentimeter lang) dauert 3 Mikrosekunden und wird zwischen 1 und 5 Mal pro Sekunde erzeugt. Die Impulse gelangen mittels 3D-Navigation in die typischen Demenzareale des Gehirns.“