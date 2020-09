Die genauere Betrachtung von Kurzfahrten, also Trips mit einer Dauer von unter 10 Minuten, brachte allerdings sehr interessante Details: 25 Prozent aller Unfälle ereigneten sich während der ersten drei Fahrminuten, weitere 14 Prozent innerhalb der ersten 6 Minuten. „Könnte man Menschen also ermutigen, bei kurzen Distanzen auf das Auto zu verzichten, ließen sich bis zu 40 Prozent aller Unfälle vermeiden“, sagt Studienleiterin Katharina Sallinger, Chief Data Scientist bei Dolphin. „Wir wollen Menschen dabei unterstützen, sicher unterwegs zu sein. Mit dem Wissen, welches Verhalten zu Unfällen führt, können wir gezielt Empfehlungen aussprechen und so Risiken minimieren.“