Das mit dem VW Golf GTI hat ja immer auch was Religiöses. Nicht so wie bei Tesla, wo Kunden gefühlt automatisch zu Jüngern werden. Und auch nicht mehr so wie in der ersten Generation, wo über dem Streit Golf GTI vs. Opel Kadett GSi Familien zerbrochen sind. Doch so, wie es für Fans blasphemisch wäre, einen anderen Hot Hatch zu kaufen, scheuen ihn die Hater wie der Teufel das Weihwasser.