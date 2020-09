„Gleich vorweg sei versichert: Schwere Komplikationen passieren bei einer IVF-Behandlung äußerst selten“, beruhigt Univ.-Prof. Dr. Andreas Obruca, Gründer und ärztlicher Leiter des Kinderwunschzentrum an der Wien sowie Präsident der österreichischen IVF-Gesellschaft. „Schließlich ist dieses Verfahren bereits seit 40 Jahren etabliert, 15.000 Behandlungen werden jährlich hierzulande durchgeführt.“ Doppelt dramatisch natürlich, wenn an sich gesunden Frauen dabei etwas passiert, wie kürzlich etwa ein Todesfall in einer Kinderwunschklinik in Baden (NÖ). „Kein Wunder, dass nun viele Paare beunruhigt sind“, versteht auch Mitgründer und ärztlicher Leiter Univ.-Prof. Dr. Heinz Strohmer. „Dennoch haben etwaige Komplikationen nicht unbedingt mit der künstlichen Befruchtung an sich zu tun. Ein Problem bei der Narkose, wie in Baden, hätte auch bei anderen Routineeingriffen auftreten können.“ Die Behandlung an sich ist sehr sicher, die Komplikationsrate niedriger als etwa bei einer Bauchspiegelung.