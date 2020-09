Als die beiden Frauen begannen, im Zug angebrachte Informationssticker zu entfernen, sprach der 48-Jährige die Frauen an, um weitere Beschädigungen zu verhindern. In diesem Moment mischten sich auch zwei unbekannte männliche Personen in das Gespräch ein und verhielten sich äußerst aggressiv gegenüber dem St. Veiter, der sich daraufhin zurückzog.