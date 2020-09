Viele liebe Ideen

Dafür werden je nach Thema pro Baum zwischen 15 und 25 Motive aufgehängt. Unter den Bäumen wird es unter anderem einen riesigen Teddybären, ein begehbares Geschenk und viele leuchtende Objekte geben. „Ein Wunderwald, der ganz besonders in dieser außergewöhnlichen und oft sehr mühsamen Zeit, die wir erleben, im wahrsten Sinne des Wortes einen Lichtblick bringt“, freut sich Brezina. Der „Winter Wunder Wald“ wurde von der Stadt Villach in Kooperation mit dem Stadtmarketing und dem Tourismusverband in Auftrag gegeben. „Mit der neuen Attraktion können wir – über den Advent hinaus – ein Programm für den gesamten Winter anbieten“, so Bürgermeister Günther Albel. Die Touristiker und das Stadtmarketing erhoffen sich ebenfalls Impulse für die Geschäfte sowie für die Nächtigungen.