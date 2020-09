„Der Klub hat jetzt selbst in schwierigen Zeiten um 20 Prozent mehr Budget, klare Visionen - deshalb war mir bald klar: Ich ziehe das voll durch. Sandhausen ist geil!“ Martin Fraisl verzichtete trotz vereinzelter Anfragen schnell auf einen Wechsel. Er will beim SV, wo er zu einem der Top-Tormänner der 2. Liga avancierte und Vertrag bis 2022 hat, weiter glänzen. Am besten schon zum Start am Samstag daheim gegen Darmstadt (mit dem Wiener Honsak).