Griechenland ist Option

Zudem ist es gut möglich, dass die Israelis am Dienstag auf ihren Heimvorteil verzichten (müssen): Der Staat an der Mittelmeer-Ostküste geht ab morgen in einen dreiwöchigen Lockdown - coronabedingt. Ein Szenario: Der Klub „flüchtet“ heute aus Israel. Die UEFA stellt für politische oder gesundheitliche Notfälle Ausweicharenen zur Verfügung. Die Crew des Griechen Donis (zuvor Panathinaikos) könnte etwa Griechenland ansteuern, dort Salzburg zum Hinspiel empfangen.