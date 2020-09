Vier, fünf große Reisetaschen, Rucksäcke und Schläger. Mit Übergepäck flog Dominic Thiem aus New York zurück nach Österreich. Das wichtigste Stück fehlte allerdings im Gepäck des Tennisstars. Der originale Kult-Pokal bleibt nach dem Triumph beim Grand Slam im Besitz der US Open, die Champions bekommen als Andenken nur eine halb so große „Nachbau-Version“. Aber auch dieser „Silber-Schatz“ befindet sich noch in New York, weil der berühmte Juwelier Tiffany auf der 5th Avenue in Manhattan die exklusive Trophäe gravieren muss. Thiems erster Major-Pokal kommt also erst in ein paar Wochen mit der Post.