Gegen 19.45 Uhr fuhr eine 20-jährige Wolfsbergerin mit ihrem Pkw aus einer Gemeindestraße in St. Andrä kommend in Richtung St. Stefaner Landesstraße. Zur gleichen Zeit bog ein 11-jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg, mit seinem Fahrrad, vermutlich ohne anzuhalten, nach links in die Straße ein. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zu einer rechtwinkeligen Kollision zwischen dem Auto und dem Fahrrad, wobei der 11-Jährige über die Motorhaube des Pkws geschleudert wurde. Nach Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort wurde der 11-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Wolfsberg eingeliefert.