Sony zeigte in seiner Videopräsentation außerdem unter anderem neue Trailer zu „Resident Evil 8: Village“, „Oddworld: Soulstorm“ und „Call of Duty: Black Ops - Cold War“. Zum Sci-Fi-Shooter „Deathloop“, in dem der Spieler in einer Zeitschleife festsitzt, gab es ebenfalls neue Szenen zu sehen und auch eine aufgehübschte Next-Gen-Version von „Devil May Cry 5“ wurde angekündigt.