Kurzarbeit wird bis Ende des Jahres verlängert

Wie viele Mitarbeiter der Flughafen nach der Krise zählen wird, ist noch unklar. Fix ist: Der Airport bietet seiner Belegschaft verstärkt Bildungskarenzen, Sabbaticals und auch Altersteilzeit an. „Wir haben in unserem Flughafen-Team 35 Personen, die in den nächsten Jahren in Pension gehen können. Auf die werden wir aktiv zugehen“, so Ganghofer.