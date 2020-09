„Wenn wir zurückdenken, dass wir vor zwei Jahren nicht einmal in der Vorbereitung gegen einen internationalen Gegner gespielt haben, weil wir nicht auf Trainingslager gefahren sind, dann ist das aus heutiger Sicht unglaublich. Es zeigt, was wir in den letzten Jahren geschafft haben“, sagt Schopp und fügt grinsend hinzu: „Dieses Spiel ist für uns die Belohnung!“ Acht Spieler sind insgesamt noch im Kader, die vor drei Jahren in der Regionalliga aufgelaufen sind: „Wir wissen, dass dieses Spiel etwas Historisches ist. Aber die Arbeit ist noch lange nicht vorbei“, meint Swete, der auch klar sagt: „Unser Trainer bestärkt uns, dass wir von großen Erfolgen träumen sollen. Also träumen wir vom Aufstieg.“