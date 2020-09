Wollten Behörden Kolesnikowa abschieben?

Kolesnikowa war vergangene Woche nach Angaben der Opposition von Unbekannten in Minsk entführt worden. Laut Augenzeugen wurde die 38-Jährige an die Grenze gebracht, um dort gegen ihren Willen in die Ukraine abgeschoben zu werden. Als sie sich wehrte, sei sie festgenommen worden. Zuletzt hatte Kolesnikowa angekündigt, Vertreter der Sicherheitsbehörden in Weißrussland wegen Entführung und Morddrohungen zu verklagen.