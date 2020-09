Für die Mannschaft ging es vergleichsweise ruck zuck. Per Charterflug ging es für die 35-köpfige Abordnung in unter einer Stunde von Graz aus nach Katowice, wo die Oststeirer im Hotel „Diamant Arsenal“ eingecheckt haben - rund 25 Kilometer vom Stadion in Gliwice entfernt. Ausflüge sind allerdings keine erlaubt Coronabedingt herrschen strenge Regeln. Im Hotel geht es durch den Hintereingang für die Spieler zum extra gesperrten Meetingraum und zum separaten Essensbereich, in dem genau geachtet wird, was die Europacup-Fighter alles so verspeisen. Zwar gibt es keinen eignen Koch, allerdings wurde vorab exakt jede einzelne Mahlzeit durchgeplant. Zu den Zimmern gelangen die Spieler außerdem nur über einen eigenen Lift - für alle weiteren Hotelgäste ist dieser gesperrt.