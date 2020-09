Auch innen passt die Optik. Der Innenraum ist überwiegend in Schwarz gehalten, Dreispeichen-Lenkrad, serienmäßig Sportsitze in schwarzem Stoff oder optional Ergo-Sitze in Alcantara und Leder, RS-Logos, farbige Ziernähte in Rot oder Silbergrau, auch an Lederlenkrad, Armlehnen und der mit Alcantara bezogenen Instrumententafel.