Murad A. im Fokus des Verfassungsschutzes

Seit Dezember 2019 ist er auf YouTube als „Murad WIEN“ vor allem unter den tschetschenischen Landsleuten bekannt geworden und gelangte so auch in den Fokus des Verfassungsschutzes. Wegen der Gefahr, in der er sich deswegen begab, stand er zuletzt auch unter polizeilichem Schutz.