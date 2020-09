US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag erstmals bestätigt, dass es von ihm angestoßene Attentatspläne gegen den syrischen Machthaber Bashar al-Assad gegeben hatte. Bisher stritt der amtierende US-Staatschef entsprechende Berichte stets ab. Nun hat der 74-Jährige in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News offen über seine Pläne gesprochen, Assad im Jahr 2017 töten zu lassen. Die syrische Regierung übte nach dem Interview heftige Kritik an Washington, das Damaskus als ein „Regime von Banditen“ bezeichnete. Die USA würden „Verbrechen begehen, um ihre Ziele zu erreichen“.