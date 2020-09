Beamte der Kriminaldienstgruppe des Bezirkspolizeikommandos

Rohrbach führten am Dienstag ab 8.35 Uhr in einem Einfamilienhaus

im Bezirk Rohrbach eine von der Staatsanwaltschaft Linz angeordnete

Hausdurchsuchung durch.Dabei wurden im Schlafzimmer zwei professionelle Indooranlagen mit 13Hanfpflanzen, in einem Kleiderschrank bereits geerntetes und zum Trocknen aufgelegtes Marihuana, sowie in mehreren Behältnissen verwahrtes Marihuana und eine elektrische Waage vorgefunden und sichergestellt.



Verdacht des Dealens

Ein 32-jähriger Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen, weil darüber hinaus der Verdacht bestand, dass er Drogen auch weitergegeben haben soll.Bei der weiteren Amtshandlung wurde der Mann einem Polizeiarzt vorgeführt, da er zuvor einen PKW gelenkt hatte und Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung zu erkennen waren. Der Arzt stellte Fahruntauglichkeit fest, weshalb dem Mann der

Führerschein abgenommen wurde.



Auch Gattin unter Drogen

Die 31-jährige Gattin des Beschuldigten kam mit ihrem PKW zur Dienststelle nach Rohrbach nach. Auch bei ihr konnten Symptome einer Drogenbeeinträchtigung festgestellt werden. Schließlich wurde auch sie dem Polizeiarzt zur klinischen Untersuchung vorgeführt und ebenfalls eine Fahruntauglichkeit festgestellt. Auch ihr wurde der Führerschein abgenommen.Das Ehepaar wurde der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach und der Staatsanwaltschaft Linz

angezeigt.