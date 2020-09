Der Kurznachrichtendienst Twitter hat ein von US-Präsident Donald Trump geteiltes Video über seinen Herausforderer Joe Biden als Manipulation gekennzeichnet. In dem am Mittwoch weitergeleiteten Video ist eine Rede des Demokraten Biden mit dem Rap-Song „Fuck tha Police“ unterlegt. Auf der Veranstaltung in Florida hatte Biden aber das Lied „Despacito“ von Luis Fonsi abgespielt.