Ideen entwickelt

Nicht nur deshalb will FP-Stadtvize Markus Hein aufs Gaspedal drücken. „Das Neuplanungsgebiet muss in zwei Jahren fertig sein und damit es nicht, wie in vergangenen Jahren oftmals in der Stadt, zu einer Filettierung kommt, hat sich die städtebauliche Kommission das Gebiet angesehen und wirklich interessante Ideen entwickelt“, so Hein.