Mittwoch zwischen 11.15 und 11.30 Uhr lenkte ein 60-jähriger Deutscher sein Motorrad auf der Pass-Thurn-Straße (B 161) von St. Johann i. T. kommend in Richtung Kitzbühel. Am Sozius saß seine 55-jährige Ehefrau. Im Ortsgebiet von Oberndorf wollte eine bisher noch unbekannte Pkw-Lenkerin an einer Kreuzung im Bereich eines Lebensmittelmarktes nach links (in Richtung St. Johann) auf die B 161 abbiegen und dürfte dabei den herannahenden Motorradfahrer übersehen haben.