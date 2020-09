Die Betrügerin hatte die Frau aus dem Bezirk Klagenfurt nach Mittag angerufen und ihr vorgelogen, dass ihre Tochter in einen Autounfall verwickelt gewesen wäre. Für die Kaution wären 68.000 Euro nötig. So viel hatte die Dame zwar nicht; sie bot aber das ganze Geld an, das sie daheim hatte. Und das waren um die 10.000 Euro.