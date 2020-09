Der Mann von Gorica M. brach am 5. September in seiner Wohnung zusammen, lief blau an. Der Rettungseinsatz dauerte laut der Salzburgerin viel zu lange - mittlerweile ist ihr Mann verstorben, die „Krone“ berichtete. Aus Sicht des Roten Kreuz lief der Einsatz jedenfalls ordnungsgemäß ab. „Im besagten Fall waren die Einsatzkräfte nach fünf Minuten vor Ort“, heißt es auf Anfrage der „Krone“. Alle Rettungsmitarbeiter seien dazu ausgebildet, die notwendigen Maßnahmen bis zum Eintreffen eines Notarztes durchzuführen.