In Österreich sind in der kommenden Saison die alpinen Weltcup-Bewerbe in Sölden, Lech/Zürs (jeweils Frauen und Männer), Semmering, St. Anton und Flachau (jeweils nur Frauen) geplant, die reinen Herren-Events sind wie immer jene in Kitzbühel (in einer „Bubble“ in Kirchberg, ohne VIP-Zelt) und Schladming. Insgesamt scheinen im aktuellen Weltcup-Kalender 39 Männer-Rennen sowie 35 Bewerbe der Frauen auf. Der Tour-Plan wird am 3. Oktober vom FIS-Council abgesegnet und veröffentlicht.