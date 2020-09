Wann die gelbe Wand nach den Corona-Zeiten wieder aktiv sein wird, darüber weiß niemand Bescheid in Dortmund. Trotzdem brodelt es im Hintergrund. Der Kampf um die Kurve ist auch in fußballosen und Fan-losen Zeiten bei manchen Teams und in manchen Städten ungebrochen. So auch in Dortmund.