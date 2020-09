In Wien sind die Infektionszahlen zuletzt in die Höhe geschnellt. Am Samstag vermeldete die Stadt mit 444 Fällen den höchsten Anstieg innerhalb von 24 Stunden seit Beginn der Pandemie. Österreichweit erwarten Experten in den nächsten Tagen, dass die 1000er-Marke an Neuinfektionen innerhalb eines Tages überschritten werden könnte.