Gegen Lugano geht es los

Luzern beendete die abgelaufene Saison in der Super League auf Platz sechs. „Er wird uns insbesondere in der Offensive neue Möglichkeiten bieten und der Mannschaft weiterhelfen können“, sagte Sportchef Remo Meyer über den Neuzugang. Schaub selbst freute sich in einer Vereinsmitteilung über eine „tolle Möglichkeit“. Die Schweizer Meisterschaft startet am kommenden Wochenende, Luzern trifft zum Auftakt am Samstag auswärts auf Lugano.