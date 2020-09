Nicht auszudenken, was da hätte passieren können! Durch überhöhte Geschwindigkeit kam ein mit flüssigem Sprengstoff beladener Gefahrenguttransporter aus Kroatien auf der Eisenbundesstraße am Präbichl in einer Kurve ins Schleudern und kippte um. Der Fahrer konnte sich zum Glück leicht verletzt selbst aus dem LKW befreien.