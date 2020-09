Verfolgung am Strand

Und so wollten sie den Mann unter die Lupe nehmen - worauf dieser keine Lust hatte. Der 22-Jährige setzte beim Anblick der Uniformierten zum Sprint an. Es kam zur Verfolgungsjagd am Strand. Die allerdings rasch zu Ende war: Der Flüchtige lief direkt in die Arme von zur Unterstützung angerückten Polizeikollegen.