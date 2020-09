200.000 Tierchen sind live zu bestaunen

Dort krabbeln sie nun vom einen Raum in den anderen, über die Köpfe der Besucher hinweg, durch ihre Glas-Kolonie hindurch. „Beim Futtertrog essen sie Zuckerwasser, in der Ecke ist der Friedhof für die toten Arbeiterinnen“, erklärt Wagner. Etwa 200.000 Ameisen – alle davon übrigens Weibchen – leben in der Museums-Kolonie. In der Steiermark gibt es rund 100 Arten. „Die Arbeiterinnen pflegen die Königinnen, putzen sie und kümmern sich um sie“, sagt Wagner. Sie sind es, die Bausubstanz für die Haufen oder tote Kolleginnen durch die Röhren tragen. In einem großen Kasten wird ein Querschnitt eines Ameisenhaufens sichtbar.