Vier Top-100-Spieler rausgehaut

Er aber glaubte daran. Der 24-jährige Hüsler schlug in der Quali den Ungar Attila Balazs (ATP 78), Prajnesh Gunneswaran aus Indien (136) und in der ersten Runde des Turniers den uns wohlbekannten Emil Ruusuvuori (92). Das waren aber noch kleinere Häppchen, der ganz große Brocken kam dann mit dem topgesetzten Italiener Fabio Fognini ( ATP Nr. 12) und seinem eigenen Idol, dem Spanier Feliciano Lopez (57). “Als Kind dachte ich, wenn ich Tennis spiele, sollte es etwa so aussehen wie bei Lopez“, sagte Hüsler dazu laut der Schweizer Tageszeitung „Tages Anzeiger“. Jetzt schlug er ihn.