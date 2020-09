Die Staatsanwaltschaft ortete bei der Explosion Fahrlässigkeit und klagte das Opfer selbst sowie zwei Chefs an. Richter Uwe Dumpelnik machte kurzen Prozess: ein Freispruch, zweimal Diversion. In solchen Fällen würde es reichen, Verantwortung zu übernehmen - es müsse nicht immer einen Schuldspruch geben, meinte er in der Urteilsbegründung.