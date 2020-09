Seit Jahren in Dopingsumpf verstrickt?

Laut Anklage soll Mark S. schon seit Jahren tief in den Dopingsumpf verstrickt gewesen sein. Er arbeitete 2006 bei einem deutschen Radteam, das dann in einen Dopingskandal verwickelt war. Der Mediziner bestritt jeden Zusammenhang. Laut Anklage soll er Sportlern leistungssteigernde Mittel verabreicht haben, die bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften oder an der Tour de France teilgenommen haben.