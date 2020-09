Insgesamt werden in das Projekt 130.000 Euro investiert, ein Teil davon wird von der EU gefördert. Mit dem Geld sollen beispielsweise im Nationalpark Neusiedler See unbewirtschaftete Flächen zu bunten Blumenwiesen für Bienen umgestaltet werden. Im Naturschutzgebiet Landseer Berge werden nicht nur eigene Naturparkschulen errichtet, sondern auch neue Kindergärten. So soll schon der Nachwuchs möglichst früh mit der regionalen Fauna und Flora in Berührung kommen.