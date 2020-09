Das 24-Stunden-Rennen am Freitag beginnt in Weitra im Waldviertel. Von dort geht es im Uhrzeigersinn um das ganze Bundesland. „Vom Marchfeld bis Wiener Neustadt ist die Strecke flach, ab dem Semmering wird es bergig“, so Herbert Lackner (80). Er will das Rennen mit Toni Gierer (84) und Norbert Hager (79) in einer Staffel absolvieren. „Wir werden uns alle 45 Minuten ablösen, um konstant einen Schnitt von 30 km/h zu radeln“, erklärt Lackner.