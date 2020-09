Ein Raubüberfall auf einen Juwelier endete in Deutschland tödlich - für die beiden Räuber, die der Inhaber des Geschäfts in Celle in Niedersachsen mit Schüssen niederstreckte. Der 71-Jährige sprach am Mittwoch nach den tödlichen Schüssen von Notwehr. „Ich musste meine Frau retten“, sagte er laut einem Medienbericht. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt.