Hilfspaket bedeutet Versorgung von 2000 Schutzsuchenden

In Zahlen ausgedrückt: 400 voll ausgestattete Familienzelte (Platz für je fünf Personen) samt Heizungen und Zeltbeleuchtungen, 2700 aufblasbare Matratzen mit Polster und Bettwäsche, 7400 Decken und 2000 Hygienepakete. Zusätzlich dazu hat das Außenministerium Griechenland zwei Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfond zugesichert. 2000 Schutzsuchende können mit dem rot-weiß-roten Hilfspaket in Moria versorgt werden, wo die Situation weiter zu eskalieren droht. Es kommt zu Zusammenstößen zwischen Inselbewohnern und Flüchtlingen - die sich weigern, in die neu aufgebauten Zufluchtsorte zu gehen, weiter wollen auf das Festland Europas.