Remy Gardner verstärkt das Red Bull KTM Ajo-Team in der kommenden Saison in der Moto2-WM-Klasse. Der 22-jährige Australier hat trotz seines jungen Alters bereits fast 100 Grands Prix Erfahrung in den Kategorien Moto2 und Moto3. „Ich bin sehr glücklich, diesen Vertrag für das Team meiner Träume zu unterzeichnen. Ich kann es nicht erwarten, mit ihnen nächstes Jahr zu arbeiten“, so Gardner.